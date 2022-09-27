В ДНР и ЛНР подводят итоги референдумов

Возможность высказать свое мнение и определить будущее многие ждали годами

На улицах городов Донбасса и освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей сегодня особая, праздничная атмосфера. Практически в каждом населенном пункте можно увидеть российские триколоры. Жители не скрывают эмоций.

Референдум в Донецке официально завершен. Избирательные участки закрылись в 16:00, и сразу участковые комиссии приступили к обработке бюллетеней.

Окончательные итоги можно будет подвести после полного подсчета голосов. Но предварительные выводы мы можем сделать уже сейчас. На абсолютном большинстве бюллетеней отмечен ответ ДА. Это значит, что люди активно голосовали за вхождение ДНР в состав России.

Вечером в Центризбиркоме Донецкой народной республики прошел первый брифинг после завершения референдума.

Для жителей Донецка то, что процент голосов за вхождение в состав России будет высоким, очевидность. Слишком много горя и боли киевские власти принесли народу Донбасса. Сегодня избирательные участки работали для тех, кто не успел проголосовать ранее - и даже на пятый день референдума люди активно шли, понимая всю ответственность своего выбора.

Разговаривать о чем-то с Киевом в Донецке никто не хочет. Референдум - это окончательный разрыв с Украиной. Да и как договариваться с преступниками. Эти кадры наша съемочная группа снимала 30 мая. Тогда за день от ударов ВСУ серьезно пострадали три школы. Пятый лицей был обстрелян из РСЗО и натовской дальнобойной артиллерией. Погибли сотрудники.

Сегодня мы снова заходим внутрь. Внутри эту школу не узнать. В полностью восстановленной столовой на время референдума был организован избирательный участок, которому присвоили имя погибшего главы ДНР Александра Захарченко. Ремонт делают московские специалисты.

"Благодаря помощи РФ у нас сейчас происходит капитальный ремонт здания. Мы очень рады и воодушевлены. Со стопроцентной отдачей отработали все эти дни. Потому что это наша личная победа. Мы возвращаемся домой. Мы хотим быть вместе с Россией", - сказала председатель участковой избирательной комиссии Мария Хомченко.

Итоги референдума подводят и в Луганске. По данным экзит-полов, в ЛНР до 99 процентов голосов отданы за вхождение республики в состав России. Международные наблюдатели нарушений не зарегистрировали, не считая обстрелов со стороны Украины.

Глава ЛНР Леонид Пасечник уже заявил, что в самое ближайшее время отправится в Москву. Обращение к президенту Владимиру Путину уже подготовлено. Пока же люди здесь ждут официального объявления результатов. Луганск утопает в российских флагах.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Николай Мурашов. "ТВ Центр".

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