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Как идет военная подготовка резервистов на полигонах ЗВО

22:31
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Это проверил министр обороны

Сергей Шойгу во вторник проверил ход подготовки граждан, призванных из запаса на военных полигонах Западного военного округа. Министр обороны проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке.

На подмосковном полигоне Алабино практические занятия идут круглосуточно. Работают автоматы, пулеметы, снайперские винтовки.

На этом рубеже не учат стрелять из автомата Калашникова – вспоминают, как это надо делать. Кто-то вернулся со срочной службы 5 лет назад, кто-то - 10. И теперь самое главное – освежить воспоминания и навыки.

Алексей Лукичёв два года своей срочки провел на границе. Военно-учетная специальность – стрелок. Повестку принесли домой в Щербинке - это новая Москва. На следующий день вместо празднования собственного дня рождения отправился в комиссариат. А оттуда уже сюда, на полигон.

"Признаться честно, было тревожно - я бы так охарактеризовал. Но что поделать, раз нужно? Значит нужно. Наш долг. Исполняем его", - сказал он.

Сейчас тревоги уже нет. Есть понимание важности всего происходящего. Поэтому призванные из запаса работают с максимальной выкладкой.

Полигон с инспекцией сегодня посетил и министр обороны России. Сергей Шойгу ознакомился с программой подготовки мобилизованного резерва. С учетом анализа вооруженных конфликтов последних лет немалое внимание уделяется операторам дронов, которые ведут не только разведку, но и корректируют огонь как артиллерии, так и авиации или штурмовых групп.

Минимальный срок подготовки и переподготовки призванных из запаса - это две недели непрерывной работы. При необходимости дополнительных занятий это время, конечно, будут увеличивать.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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