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Правительство поддержит предпринимателей в части развития отечественного ПО

22:35
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Этот вопрос обсудили в кабмине

Разработку и внедрение отечественного программного обеспечения в торговле и сельском хозяйстве, в транспорте и металлургии сегодня обсудил глава кабмина на стратегической сессии по импортозамещению.

Главная задача - создавать современные и конкурентоспособные продукты и обеспечить независимость от иностранных решений. Для этого необходимо четко сформулировать потребности для каждой сферы экономики. Правительство готово компенсировать заказчикам большую часть средств - до 80 процентов. Для этого будут выделять специальные гранты.

Софинансировать внедрение российского программного обеспечения планируется, если компания уже потратилась на покупку зарубежных аналогов, и готова полностью отказываться от них в пользу отечественных IT продуктов.

"Главная задача – сформулировать потребности отраслей в российских разработках, предложить механизмы их внедрения и тиражирования. На это направлены около 100 заявленных центрами проектов на общую сумму свыше 140 млрд рублей. Планируемый объём собственных инвестиций со стороны компаний превышает 90 млрд рублей", - сообщил Мишустин.

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