Цена на газ в Европе превысила 2100 долларов за тысячу кубов

Рост составил более 20%

Цена на газ в Европе превысила 2100 долларов за тысячу кубометров. Это на 20,8% превышает показатели предыдущего дня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 2120 долларов за тысячу кубометров. Это реакция на заявление "Газпрома" в адрес украинского "Нафтогаза", отмечают эксперты. Сыграли свою роль и сообщения о повреждении ниток газопровода "Северный поток".

"Газпром" в своем заявлении категорически отверг все требования украинской стороны по разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу. Подчеркнуто, что не оказанные "Нафтогазом" услуги не должны и не будут оплачиваться. В российском концерне отметили, что украинская компания, не имея на то оснований, не исполнила свои транзитные обязательства через ГИС "Сохрановка". Дальнейшие претензии "Нафтогаза" могут стать основанием для санкций России против него. Это означает запрет для "Газпрома" исполнять обязательства по сделкам с украинской компанией, включая оплату, передает РИА Новости.

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