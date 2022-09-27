Стали известны итоги референдумов на участках в России

Голосование проходило с 23 по 27 сентября

На участках в России во вторник вечером подвели итоги голосования по Донбассу, Запорожью и Херсонской области.

Присоединение ДНР к России по итогам обработки 100% протоколов поддержали 98,69%. За вхождение ЛНР в состав России высказались 97,93% человек.

Вхождение Херсонской области в состав России по итогам обработки 100% протоколов поддержали 96,75%. За вхождение Запорожской области в состав России - 97,81%, сообщает РИА Новости.

Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В Запорожской области по итогам обработки 3% протоколов явка превысила 90%.

27 сентября в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Предварительные результаты будут озвучены во вторник.

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