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"Show must go on!": Зеленского пригласили рассказать СБ ООН о референдумах в Донбассе

20:01
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Украинский лидер выступит по видеосвязи

Совет Безопасности ООН рассмотрит на очередном заседании вопрос референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Оно начнется в 22.00 по московскому времени. На заседании выступит по видеосвязи украинский лидер Владимир Зеленский. Москве есть что сказать в ответ, прокомментировал это событие первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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"Сегодня в СБ очередное западное шоу по Украине, тема - проводимые сейчас референдумы. Подоплека и аргументы абсолютно понятны, говорить не о чем, но шоу должно продолжаться! Приглашен и главный шоумен, господин Зеленский, и опять по видеосвязи", - написал Полянский в Telegram.

По словам дипломата, здесь как раз тот случай, когда особенно четко проявляются западные двойные стандарты. Это относится и к видеовыступлениям украинского президента, подчеркнул Полянский.

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