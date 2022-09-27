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Резервный пункт мобилизации открыли на ВДНХ

20:11
  • вторник
  • 27 сентября 2022

В новом пункте мобилизации готовят команды на отправку в часть

Резервный пункт мобилизации открылся в одном из павильонов ВДНХ. Он объединил три столичных военных комиссариата - Бутырский, Бабушкинский, а также Останкинский.
Шойгу лично проверил, как идет подготовка мобилизованных в ЗВО

Идею "одного окна" воплотили для удобства горожан. Как рассказал корреспондент телеканала "Москва 24", в помещении комфортно и просторно. Там можно пройти медкомиссию и пообщаться с близкими.

В пункт мобилизации активно приходят патриотически настроенные горожане. Некоторые исполняют песни военных лет.

Ранее омбудсмен столицы рассказала о работе временного пункта мобилизации в Музее Москвы.

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