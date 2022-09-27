Киеву разрешили обстреливать освобожденные области из западного оружия

Вашингтон не против такого сценария

Киев может использовать западные вооружения против районов Украины, которые, вероятно, войдут в состав России по итогам прошедших референдумов. У Вашингтона нет возражений по этому поводу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им, очень эффективно используется именно в этих целях", - сказал глава госдепартамента США.

Блинкен пообещал Киеву поддержку. Госсекретарь напомнил, что США намерены вместе с западными союзниками намерены ужесточить режим санкций в отношении России после проведения референдумов, передает ТАСС.

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