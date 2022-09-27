На участках в Москве подведены итоги референдумов по вопросу вхождения в РФ новых субъектов

Нарушений в ходе голосования не было

Завершилось подведение итогов референдумов по вопросу вхождения в Россию новых субъектов на участках в столице. Данные озвучили в Едином центре обработки данных в Москве.

За вхождение Донецкой народной республики в состав России высказалось 98,69% или 441485 человек. В поддержку вхождения Луганской народной республики в состав России выступило 394250 человек (97,93%).

Вхождение Херсонской области в состав России по итогам обработки 100% протоколов поддержали 96,75%. За вхождение Запорожской области в состав России - 97,81%.

Заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России Алена Булгакова прокомментировала голосование:

"Референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процессов, в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из территории республик, из областей".

По словам Булгаковой, нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Международные наблюдатели также признали легитимность проведенных референдумов.

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