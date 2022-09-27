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Присоединение Запорожья к России поддержали более 92% избирателей

21:14
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Обработано 90% протоколов

Избирательная комиссия Запорожской области обработала 90,36% протоколов на референдуме. Вхождение в состав России поддержали 92,74% избирателей.

На участках в Москве подведены итоги референдумов по вопросу вхождения в РФ новых субъектов
Стали известны итоги референдумов на участках в России

Как сообщает ТАСС со ссылкой на интерактивное табло в региональном избиркоме, в Мелитополе присоединение области к России поддержали 96,78%, в Мелитопольском районе - 90,01%. Более 94% избирателей в Бердянске проголосовали за вхождение в состав России, в Бердянском районе "за" высказались 89,60%. В Васильевском районе присоединение к РФ поддержали 90,47%, в Пологовском - 88,79%, в Черниговском - 89,39%, а в городе Энергодаре - 95,25%.

Референдумы о присоединении к России проходили в течение пяти дней в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Итоги плебисцита подводят 27 сентября.

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