Запорожье и Херсон определились: последние данные по референдумам

Подсчет голосов в ДНР и ЛНР продолжается

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Избирательные комиссии ведут подсчет голосов. Предварительные результаты от местных Центризбиркомов уже приходят.

Везде высокая явка. ЦИК Донецкой народной республики сообщил, что обработано свыше трети всех протоколов. Почти 94% жителей ДНР поддерживают вхождение в состав России.

В Луганской народной республике после обработки 82% протоколов за воссоединение с Россией высказались 98,53% избирателей. Вхождение Херсонской области в состав России поддержали 87,05% избирателей по итогам подсчёта 100% голосов.

Уверены в своём выборе и в Запорожье - там почти при стопроцентной явке стать россиянами хотят свыше 93% проголосовавших.

Стали известны промежуточные итоги референдумов на участках в России. Они были открыты для беженцев почти в 84-х регионах страны. Цифры везде приближаются почти к 100 процентам.

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