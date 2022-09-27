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Запорожье и Херсон определились: последние данные по референдумам

22:12
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Подсчет голосов в ДНР и ЛНР продолжается

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Избирательные комиссии ведут подсчет голосов. Предварительные результаты от местных Центризбиркомов уже приходят.
Стали известны итоги референдумов на участках в России

Везде высокая явка. ЦИК Донецкой народной республики сообщил, что обработано свыше трети всех протоколов. Почти 94% жителей ДНР поддерживают вхождение в состав России.

В Луганской народной республике после обработки 82% протоколов за воссоединение с Россией высказались 98,53% избирателей. Вхождение Херсонской области в состав России поддержали 87,05% избирателей по итогам подсчёта 100% голосов.

Уверены в своём выборе и в Запорожье - там почти при стопроцентной явке стать россиянами хотят свыше 93% проголосовавших.

Стали известны промежуточные итоги референдумов на участках в России. Они были открыты для беженцев почти в 84-х регионах страны. Цифры везде приближаются почти к 100 процентам.

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