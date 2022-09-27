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"Госуслуги" запустили форму для заявлений об отсрочке IT-специалистам

21:34
  • вторник
  • 27 сентября 2022

Первые списки отправятся 29 сентября в Минцифры

"Госуслуги" запустили форму подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации. Ожидается, что первые списки уже 29 сентября отправятся в Минцифры, которое передаст их в Генштаб.

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"Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний", - сообщило министерство в Telegram. Уточняется, что решение об освобождении от частичной мобилизации будет принято Минобороны.

Ведомство опубликовало также подробную инструкцию по заполнению формы и подаче заявления. Также прилагается список специальностей, которые дают право на отсрочку от мобилизации.

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