США предупреждали Германию о возможных атаках на "Северный поток"

В Берлине отметили, что трубопроводы практически не защищены от нападения

Премьер Дании заявила, что власти страны рассматривают инцидент с утечкой газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" как намеренное действие. Причина утечек – взрывы.

"В настоящее время четкая оценка властей заключается в том, что это намеренные действия", - цитирует главу датского кабмина Метте Фредериксен агентство Reuters. Премьер признала, что виновника инцидента пока назвать не может.

Тем временем немецкий Spiegel со ссылкой на свои источники сообщает, что США несколько недель назад предупреждали правительство ФРГ о возможных атаках на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2". Высокопоставленный представитель бундесвера в своем комментарии изданию заметил, что трубопроводы, проложенные под водой, имеют огромное значение для энергоснабжения – при этом они до сих пор практически никак не защищены от атак.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"