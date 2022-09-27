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За вхождение в состав России проголосовали более 98% жителей ЛНР

22:45
  • вторник
  • 27 сентября 2022

В ДНР продолжается подсчет голосов

ЦИК ЛНР во вторник вечером обработал 100% бюллетеней. Вхождение в состав России поддержали 98,42% жителей республики, сообщает РИА Новости.
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"Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%", - отметила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

Ранее стало известно, что вхождение Херсонской области в состав России поддержали 87,05% избирателей. А в Запорожье почти при стопроцентной явке стать россиянами хотят свыше 93% проголосовавших.

В ДНР на данный момент обработаны более 56% бюллетеней, за вхождение в состав России проголосовало 94,75% избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Владимир Высоцкий.

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