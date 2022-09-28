"Запад неверно оценил волю Кремля": эксперт о политических итогах референдумов

Москва не позволит Вашингтону диктовать условия

Как Запад отреагирует на итоги референдумов в ЛДНР, Херсоне и Запорожье? На что опирался Кремль, принимая соответствующие решения? Как референдумы повлияют на ход конфликта? До какого предела США и ЕС готовы повышать ставки?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Они прекрасно понимают, они не дети, что решение о проведении референдумов - политическое, оно принимается в Кремле. И, оценивая волю Кремля, Запад исходил из того, что эта воля - поторговаться, а не коренным образом изменить ситуацию. А в Кремле исходили из того, что наши западные товарищи думают, что приперли нас к стенке и будут нам диктовать условия", - отметил Ищенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"