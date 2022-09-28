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Война с российским газом: кто и зачем взорвал "Северный поток"

07:33
  • среда
  • 28 сентября 2022

Европейский бизнес массово уходит в США

По "Северному потоку" нанесен удар. Диверсия ли это или случайная авария сразу на трех нитках газопровода?

Хронология событий такова. В понедельник резко падает давление в одной из труб "Северного-потока - 2", ситуация чрезвычайная. Прокачка газа сейчас не производится, но труба заполнена. Позднее - прорывы на двух нитках "Северного потока - 1". Утечка происходит в исключительной экономической зоне Дании рядом с островом Борнхольм, где проходит "Северный поток".

Морские газопроводы - системы крайне надежные, "Северный поток" в некоторых местах имеет дополнительную защиту, техническую аварию на одной нитке еще можно допустить, но сразу на трех?

В Европейских СМИ эта авария становится одной из главных тревожных тем. Спустя несколько часов, пока эксперты пытались найти причину, в Польше состоялся торжественный запуск газопровода "Балтик Пайп", который поляки давно называют альтернативой "Северному потоку". Газ будет поступать с норвежского шельфа через Данию в Польшу. Польский премьер докладывает об успешном завершении операции: "Эра российского доминирования в газовой отрасли завершается".

План по замене российского газа в одной европейской стране выполнен. Датское морское управление вводит запретную зону для судов и самолетов в районе аварии. Появляются первые версии.

"Это может быть столкновение с ушедшим на дно судном, это может быть строительный дефект, а может - умышленное действие. Настораживает, что три инцидента произошли почти одновременно", - заявил Кристоффер Бётцау, директор Датского энергетического агентства.

А вот данные от специалистов Шведской национальной сейсмической сети, они уверены - взрыв: "Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет сомнений, что это был взрыв. Наша станция зафиксировала эти данные".

Причем в этом районе Балтийского моря военные учения не проводятся.

Кто главный борец с российским газом? Кому это выгодно? Сложим пазл. Германия, которую вынудили отказаться от нашего газа, теперь технически не сможет получать его в нужных объемах. В Европе остановлены полтора десятка металлургических заводов. Химические предприятия встали на паузу. Производство продуктов питания становится убыточным. При таких ценах на газ работать невозможно. А российский под запретом. Какова цель?

Европейский бизнес уходит в США, рапортует Wall Street Journal. Ювелирные, химические компании, автопроизводители объявляют о переносе производства в Соединенные Штаты. Там топливо дешевле, там работать выгоднее. Уходят деньги, налоги, уходят рабочие места. На немецкой, да и вообще на крупной Европейской промышленности через год-два можно будет ставить жирный крест. Безумная солидарность во имя Украины на самом деле сейчас заключается в том, что ЕС приближает всеми силами крах собственной экономики. Крах спланированный. Нужен просто теракт в районе "Северного потока".

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