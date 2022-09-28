Небензя напомнил Западу о циничной рекомендации Зеленского

Вашингтон в очередной раз предложил принять резолюцию, осуждающую Россию

За референдумами в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следили международные независимые наблюдатели. Они были поражены энтузиазму, с которым люди голосовали. Об этом на Совете безопасности ООН заявил постоянный представитель нашей страны Василий Небензя, передает "ТВ Центр".

Заседание инициировали США. Вашингтон в очередной раз предложил принять резолюцию, осуждающую Россию. Теперь - в связи с прошедшими референдумами. Небензя же напомнил, что Запад, отказывая жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины в праве на самоопределение, опять применяет двойные стандарты.

"Знаю, что наши бывшие западные партнеры нас не услышат, точнее, сделают вид, что не услышали, однако скажу, что референдумы были проведены в условиях исключительной прозрачности, при полном соблюдении всех избирательных норм. Владимир Зеленский в одном из интервью в августе прошлого года заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей стоит убраться из Украины в Россию. Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на Родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки", - сказал он.

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