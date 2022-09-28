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ВСУ активизировались по всей линии соприкосновения в ДНР

08:08
  • среда
  • 28 сентября 2022

Ранним утром по Донецку выпустили пять снарядов натовского калибра

Украинские националисты продолжают обстрелы населенных пунктов ДНР, ЛНР и освобожденных территорий, сообщает "ТВ Центр".

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Ранним утром по Донецку выпустили пять снарядов натовского калибра. Накануне вечером в прицеле боевиков была не только столица Донбасса. Тяжелой артиллерией били по Ясиноватой, Зайцеву, Яковлевке. Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации, ВСУ активизировались по всей линии соприкосновения в Донецкой республике.

Ночью радикалы атаковали Лисичанск из HIMARS. Четыре ракеты упали на жилые кварталы. Всего же за сутки из американских РСЗО по ЛНР были выпущены 19 снарядов.

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