ВСУ активизировались по всей линии соприкосновения в ДНР

Ранним утром по Донецку выпустили пять снарядов натовского калибра

Украинские националисты продолжают обстрелы населенных пунктов ДНР, ЛНР и освобожденных территорий, сообщает "ТВ Центр".

Ранним утром по Донецку выпустили пять снарядов натовского калибра. Накануне вечером в прицеле боевиков была не только столица Донбасса. Тяжелой артиллерией били по Ясиноватой, Зайцеву, Яковлевке. Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации, ВСУ активизировались по всей линии соприкосновения в Донецкой республике.

Ночью радикалы атаковали Лисичанск из HIMARS. Четыре ракеты упали на жилые кварталы. Всего же за сутки из американских РСЗО по ЛНР были выпущены 19 снарядов.

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