Минобороны показало боевые вылеты многоцелевых истребителей СУ-35С

Для поражения самолетов, РЛС и комплексов ПВО используют высокоточные ракеты

Министерство обороны России показало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей СУ-35С.

Экипажи Западного военного округа эффективно уничтожают любые объекты противника - как в воздухе, так и на земле, применяя широкий спектр вооружения. Для поражения самолетов, РЛС и комплексов ПВО используют высокоточные ракеты.

Российский сверхманевренный истребитель может взять на борт до 8 тонн боеприпасов, в том числе авиабомбы. Вылеты осуществляются в светлое и темное время суток при любых погодных условиях.

"Самолет на самом деле многофункционален. Он не только работает как истребитель по воздуху, он работает и "воздух-поверхность" управляемыми ракетами, также осуществляется с него бомбометание различными типами боеприпасов. На данном самолете имеется режим сверхманевренности, когда отклоняется вектор тяги, увеличивая маневренные свойства самолета", - рассказал Александр, командир авиационного звена на самолетах Су-35С.

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