ЛДНР, Херсонская и Запорожская области высказались за вхождение в состав России

Подсчитаны 100% протоколов

Подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдумах за вхождение в состав России, передает ТАСС.

Во всех регионах уже подсчитали 100% протоколов.

В Запорожской области положительно на поставленный вопрос ответили 93,11% голосовавших, в ЛНР - 98,42%, в ДНР - 99,23%, в Херсонской области - 87,05%.

Как ранее сообщили в ЛНР, явка на референдуме с учетом участков в России составила 94,15%. В Запорожской области показатель составил 85%, в ДНР- 97,51%, в Херсонской области - 78,86%.

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