Расчет старшего сержанта Александра Алешкина уже первым выстрелом с боевой машины РСЗО поразил вражеские позиции

Минобороны России рассказало о новых подвигах наших военных в ходе спецоперации.

Расчет старшего сержанта Александра Алешкина уже первым выстрелом с боевой машины РСЗО поразил вражеские позиции. Всего было уничтожено две минометных секции радикалов, два автомобиля с боеприпасами, БМП и 20 националистов.

Старший лейтенант Иван Завьялов с подчиненными нанес артиллерийский удар по неприятелю, который намеревался прорвать нашу оборону. Ликвидированы два танка, 4 единицы бронетехники, а также 8 автомобилей ВСУ. Потерь среди российских военных нет.

Сержант Алексей Королев, несмотря на массированный обстрел националистов, продолжал корректировать огонь нашего артдивизиона. А обнаружив неподалеку подбитый медицинский автомобиль, оказал помощь трем раненым товарищам и доставил их в безопасное место.

Капитан Роман Панфилов под огнем боевиков наладил взаимодействие наших подразделений по получению разведданных о противнике. В ходе внезапных ударов артиллерии враг лишился трех БТР и четырех орудий, в том числе западного производства. Уничтожены также 30 радикалов.

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