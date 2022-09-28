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Продолжал корректировать огонь: новые имена героев СВО на Украине

08:23
  • среда
  • 28 сентября 2022

Расчет старшего сержанта Александра Алешкина уже первым выстрелом с боевой машины РСЗО поразил вражеские позиции

Минобороны России рассказало о новых подвигах наших военных в ходе спецоперации.

Минобороны показало боевые вылеты многоцелевых истребителей СУ-35С
Опубликовано видео работы в зоне спецоперации расчетов ЗРК "ТОР-М2"

Расчет старшего сержанта Александра Алешкина уже первым выстрелом с боевой машины РСЗО поразил вражеские позиции. Всего было уничтожено две минометных секции радикалов, два автомобиля с боеприпасами, БМП и 20 националистов.

Старший лейтенант Иван Завьялов с подчиненными нанес артиллерийский удар по неприятелю, который намеревался прорвать нашу оборону. Ликвидированы два танка, 4 единицы бронетехники, а также 8 автомобилей ВСУ. Потерь среди российских военных нет.

Сержант Алексей Королев, несмотря на массированный обстрел националистов, продолжал корректировать огонь нашего артдивизиона. А обнаружив неподалеку подбитый медицинский автомобиль, оказал помощь трем раненым товарищам и доставил их в безопасное место.

Капитан Роман Панфилов под огнем боевиков наладил взаимодействие наших подразделений по получению разведданных о противнике. В ходе внезапных ударов артиллерии враг лишился трех БТР и четырех орудий, в том числе западного производства. Уничтожены также 30 радикалов.

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