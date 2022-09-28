Министерство труда опубликовало ролик о том, как дать согласие на проактивное информирование"на сайте "Госуслуги" о положенных пособиях и мерах соцподдержки.
Как дать согласие на проактивное информирование на Госуслугах
08:36
- среда
- 28 сентября 2022
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