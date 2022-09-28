ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция в ближайшие дни объявит детали альтернативы системе "Мир"

08:41
  • среда
  • 28 сентября 2022

Анкара опасается вторичных санкций США

Как пишет со ссылкой на источники газета Aydınlık, в ближайшие дни правительство Турции раскроет информацию о платежной системе, разработанной в качестве альтернативы российской системе "Мир".

Появились детали обсуждения карт "Мир" в Турции
Турция отказалась признать итоги референдума в ЛДНР, Херсоне и Запорожье

В материале уточняется, что сейчас "туристы и торговцы в туристических регионах испытывают трудности с платежами" и призывают власти "найти решение".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что вслед за частными кредитными организациями использование российской платежной системы "Мир" прекратили и государственные банки Турции Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank.

По словам аналитиков, вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Платежная система "Мир"
Платежная система "Мир"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.