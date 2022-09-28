Турция в ближайшие дни объявит детали альтернативы системе "Мир"

Анкара опасается вторичных санкций США

Как пишет со ссылкой на источники газета Aydınlık, в ближайшие дни правительство Турции раскроет информацию о платежной системе, разработанной в качестве альтернативы российской системе "Мир".

В материале уточняется, что сейчас "туристы и торговцы в туристических регионах испытывают трудности с платежами" и призывают власти "найти решение".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что вслед за частными кредитными организациями использование российской платежной системы "Мир" прекратили и государственные банки Турции Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank.

По словам аналитиков, вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы.

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