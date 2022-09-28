США сформировали для Украины очередной пакет военной помощи

В него войдут новые системы HIMARS

Соединенные Штаты в среду объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что деньги, как и прежде, предоставляются в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Как пишет Reuters, Киев в рамках нового пакета получит новые реактивные системы залпового огня HIMARS, а также средства для борьбы с беспилотниками, радиолокационные системы и запчасти.

Таким образом, общий объем военной помощи Киеву со стороны Вашингтона достигнет 16 млрд долларов с января 2021 года.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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