Куба осталась без света из-за урагана "Иан"

Шторм валил деревья, обрывал провода, крушил подстанции и трансформаторы

Мощнейший ураган "Иан" погрузил Кубу во тьму. На Острове свободы полностью отключено электричество, передает ТВ Центр.

Шторм, который сопровождался проливным дождем, валил деревья, обрывал провода, крушил подстанции и трансформаторы, срывал крыши с домов. А на побережье вызвал наводнения. Жертвами стали по меньшей мере два человека.

Без света пока остаются 11 миллионов жителей острова. Максимальная скорость ветра превышала 200 километров в час. Такого разгула стихии на Кубе не было последние 14 лет.

Сейчас "Иан" вплотную приблизился к побережью Флориды. Уже несколько дней в американском штате действует режим ЧС. Два с половиной миллиона жителей вынуждены эвакуироваться.

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