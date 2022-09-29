Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Водолеям подфартит в учебе, а Львам будет проще завязывать знакомства

Овны

Вы сегодня заметите интерес противоположного пола к своей персоне и поймете, что вам не показалось! А что может быть романтичнее осенних свиданий?

Тельцы

Начинается период, когда обстановка на работе и дома важнее денег. Новое кресло, комнатный цветок или прогулки сделают вашу осень более комфортной.

Близнецы

Все тенденции вчерашнего дня остаются в силе! А теплые лучи Венеры помогут обновить гардероб, подобрать новый образ или сходить на свидание.

Раки

У этого дня очень много тепла и радостная энергетика: поймайте ее, даже если за окном идет дождь! И подкрепите успех ароматом выпечки и мятного чая, порадуйте семью.

Львы

Общение, особенно неформальное, принесет вам сегодня большое наслаждение. С этого дня вам будет проще завязывать знакомства и флиртовать, имейте в виду.

Девы

Ваш день рождения позади, но звезды продолжают присылать подарки! До конца октября вы будете удачливы в деньгах, если готовы много трудиться.

Весы

Сегодня в ваш знак входит Венера - покровительница любви и материальных благ. Мечтайте и заказывайте у Вселенной то, чего хотите! Это ваш месяц, не скромничайте.

Скорпионы

Заведите правило делать для себя что-то приятное каждый день, вплоть до дня рождения. Любая мелочь пойдет в копилку и будет подпитывать чувство уверенности в себе.

Стрельцы

Вам по-прежнему везет на легкую жизнь: звезды не в силах вам отказать! Сейчас вы можете, не особо утруждаясь, добиться успеха в социальных сетях и общественных проектах.

Козероги

Вам необязательно держать себя в ежовых рукавицах: прошлые заслуги уже работают на вас. Чередуйте нагрузку с отдыхом, чтобы успевать наслаждаться жизнью.

Водолеи

Вам подфартит в учебе в ближайшее время, но пусть вас это не расслабляет, а стимулирует. Ищите новые курсы по истории и культуре, это пригодится прохладными дождливыми вечерами.

Рыбы

Ваша главная планета Венера готова поделиться новой порцией гармоничной и светлой энергии. Направьте ее на себя, свое здоровье и комфорт, все остальное подождет!

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