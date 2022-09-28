Евросоюз смягчит ряд санкций против России

Но при этом введет новые

В среду Европейская комиссия озвучит предложения по новому пакету санкций против России, пишет газета Politico. Брифинг начнется в 15:30 по Москве.

Уточняется, что среди предложений будет лимит цен на российскую нефть.

Вместе с тем в материале говорится, что ЕС намерен смягчить ряд санкций против России, сняв запрет на перевозку российских удобрений, цемента и "иной продукции".

Как ранее сообщили СМИ, в рамках очередного пакета санкций ЕС рассматривает рестрикции в области ядерной энергетики, запрет использования российского сжиженного нефтяного газа, отключение Газпромбанка от SWIFT.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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