Евросоюз смягчит ряд санкций против России

Но при этом введет новые
В среду Европейская комиссия озвучит предложения по новому пакету санкций против России, пишет газета Politico. Брифинг начнется в 15:30 по Москве.
Уточняется, что среди предложений будет лимит цен на российскую нефть.
Вместе с тем в материале говорится, что ЕС намерен смягчить ряд санкций против России, сняв запрет на перевозку российских удобрений, цемента и "иной продукции".
Как ранее сообщили СМИ, в рамках очередного пакета санкций ЕС рассматривает рестрикции в области ядерной энергетики, запрет использования российского сжиженного нефтяного газа, отключение Газпромбанка от SWIFT.
Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"