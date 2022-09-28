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Запуск SpaceX с россиянкой Кикиной перенесли

09:58
  • среда
  • 28 сентября 2022

Изначально пуск планировали провести 3 октября

Запуск миссии космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-5 с космонавтом "Роскосмоса" Анной Кикиной к Международной космической станции переносится, передает "Интерфакс" со ссылкой на NASA.

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Изначально пуск планировали провести 3 октября. Новая дата - 4 октября не ранее 12:23 по времени Восточного побережья США (19:23 по Москве).

Перенос случился из-за урагана "Иан", который бушует в эти дни у берегов Флориды. Ожидается, что он вот-вот обрушится на штат с максимальной скоростью 225 км/ч.

Первыми под удар стихии, вероятно, попадут города Тампа и Сент-Питерсберг.

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Экипаж миссии космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-5
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