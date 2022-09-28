Новосибирский военком допустил розыск уклонистов от мобилизации

"Граждане не очень внимательно читают законодательство"

Уклонисты от частичной мобилизации могут быть объявлены в розыск. Об этом сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев. По его словам, к такой мере власти прибегают, если найти человека для вручения повестки невозможно.

Кудрявцев пояснил, что многие жители региона живут не по прописке, в связи с чем передать ему повестку невозможно. В этом случае сотрудники военкомата опрашивают соседей и приходят на следующий день. Если и повторный результат не дал результата, то "создаются списки и передаются в полицию".

"Полиция проводит разыскные мероприятия, и если есть подозрения на злостное уклонение, то может передать в следственные органы. Граждане не очень внимательно читают законодательство. Сейчас они могут попасть под категорию разыскиваемых граждан", - сказал Евгений Кудрявцев, его слова приводит портал NGS.

Военком добавил, что получение повестки не означает автоматически призыва.

"Мы прекрасно понимаем, что, например, 15 лет, когда он вставал на воинский учет и когда была учетная карточка заведена, многое могло поменяться. В том числе заболевания хронические или любые другие. Это все уточняется на месте. Гражданин вправе взять с собой медицинские документы, подтверждающие заболевания", – сказал Кудрявцев (цитата по "Сибкрай").

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