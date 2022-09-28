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"Спутник V" против "дельты" и "омикрона" передан на производство

10:14
  • среда
  • 28 сентября 2022

В ближайшее время стартуют клинические исследования

Замдиректора по научной работе центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал о вакцине "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон".

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"Вакцина "дельта-омикрон" сейчас передана на производство, в ближайшее время стартуют клинические исследования", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что адаптированная вакцина "Спутник V" обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных, зараженных вариантом "омикрон BA.5".

"Спутник V" - первая в мире официально зарегистрированная вакцина от COVID-19. Одобрена для применения в России она была в августе 2020 года.

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