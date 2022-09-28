Боррель назвал преднамеренными инциденты на "Северных потоках"

ЕС заинтересован в тщательном расследовании

Все имеющиеся данные указывают на то, что дыры в "Северных потоках" возникли из-за преднамеренных действий.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Евросоюз поддержит расследование инцидентов на газопроводах.

"Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас", - сообщил он.

26 сентября в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" (после постройки был заполнен техническим газом – прим. ред.) зафиксировали резкое падение давления. Оператор газопроводов Nord Stream заявил, что разрушения "носят беспрецедентный характер", сроки восстановления пока оценить невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что причиной ЧП могла стать диверсия. Власти Дании и Швеции в свою очередь заявили, что рассматривают произошедшее ЧП как намеренное действие.

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