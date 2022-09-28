Исторический выбор сделан: ЛДНР, Запорожье и Херсон хотят в Россию

Донбасс ждал этого 100 лет

Исторический выбор сделали жители республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Итоги референдумов о вхождении этих территорий в состав России говорят сами за себя.

Избиркомы завершили подсчет голосов. Подавляющее большинство высказалось за мирную жизнь вместе с нашей страной. Более 99% в ДНР, в Луганской народной республике - свыше 98%. В Запорожской области свои голоса "за" отдали более 93% избирателей, в Херсонской - свыше 87%. Везде явка была очень высокой.

Главы республик и областей в ближайшее время обратятся к Владимиру Путину по результатам референдумов.

Атаман казачьей сотни Андрей Клочков ждал этого восемь лет. Мечтал, что его родная Каменка-Днепровская, как и Крым, вернется в родную гавань. А запорожское казачество, как и раньше, будет служить верой и правдой России.

"Наконец-то мы объединяемся с нашими братьями - российскими казаками, мы будем выполнять задачи, которые нам поставит государство, наше государство, уже теперь единое целое. Казаки - народ своеобразный, он готов работать, но при той власти того не давали сделать", - говорит сам Клочков.

В Энергодаре уже меняют украинские названия улиц на русские. На каждой табличке - триколор. Бело-сине-красные флаги на зданиях и на больших экранах. Здесь ждут окончательного решения о принятии Запорожской области в состав России, но уже просыпаются под гимн своей Родины.

Ликование в избирательной комиссии. За этой радостью - годы страданий и испытаний. Киев угрожал членам комиссии расправой, жителям за участие в референдуме обещали уголовное преследование. Но Запорожская область бесстрашно сделала свой выбор.

"К сожалению, на этом пути мы потеряли многих товарищей, но мы это сделали, сделали люди, сделали и члены комиссии, и жители Запорожской области. Давайте все с вами их поблагодарим", - отметил Евгений Балицкий, глава администрации Запорожской области.

В Луганске сразу же после оглашения результатов референдума телевышка зажглась цветами российского триколора. Этой ночью в городе развернули огромный флаг с надписью: "С Россией-навсегда!".

Донбасс ждал этого 100 лет. С того самого момента, как руководство СССР присоединило промышленный регион к аграрной Украине. В 2014 году здесь уже проголосовали за независимость от Киева, где произошел госпереворот. Теперь возвращаются на Родину.

"Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали. Сегодня исторический день, мы воссоединяемся с нашей исторической Родиной, с великой Россией", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Первые итоги референдумов на освобожденных территориях обсудили участники круглого стола экспертного Института социальных исследований. По оценкам политологов, голосование прошло на высоком уровне.

"Это было похоже на праздник. Люди пришли группами, улыбались. Раньше они очень боялись разговаривать, если были за Россию, боялись расправы. А сейчас они почти все готовы были говорить и в камеру, и в микрофон", - сказал журналист Томас Рёпер.

Здесь больше не боятся угроз Киева и ждут кардинальных изменений во всех сферах жизни.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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