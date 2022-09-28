Запад использует Зеленского как военного наемника против России

США в шаге от того, чтобы стать стороной конфликта

Еще перед заседанием Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя призывал коллег не превращать его в "кинотеатр и политическое шоу". Участие Владимира Зеленского по видеосвязи нарушает установленные правила. Однако у западных партнеров правила давно уже свои. Представители США и их союзников с удовольствием заслушали обращение украинского лидера. Который в очередной раз призвал полностью изолировать Москву и ввести новые санкции. И без удовольствия - выступление Небензи. Российский постпред пояснил: референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях прошли в соответствии с рекомендациями самого господина Зеленского.

"Владимир Зеленский в одном из интервью в августе прошлого года заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей стоит "убраться из Украины в Россию". Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на Родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки. И этот процесс неизбежно пойдёт дальше, если в Киеве не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнул лбами два братских народа", - сказал Небензя.

Однако надежды на это мало. США и Албания уже разработали проект резолюции с призывом не признавать законность референдумов. В Вашингтоне планируют выделить еще миллиард долларов на военную помощь Киеву - официальное заявление об этом ожидается сегодня. А госсекретарь Энтони Блинкен сообщил: США не против применения американского оружия на территориях, которые могут присоединиться к России. В Москве предупреждают: Вашингтон вот-вот перейдет Рубикон.

"Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта", - подчеркнул посол России в США Анатолий Антонов.

Впрочем, о нежелании НАТО напрямую ввязываться в конфликт заявил генсек альянса. Йенс Столтенберг, как и глава польского МИД, пугает мировое сообщество ядерным ударом со стороны Москвы.

Референдумы ожидаемо осудили в ЕС. Однако по данным американского издания Politico, Еврокомиссия в одном шаге от смягчения антироссийских санкций. Уже в ближайшее время Брюссель может снять запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой жизненно важной продукции.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"