В Госдуму внесли проект трехлетнего бюджета

В основе документа лежит прогноз социально-экономического развития

В Госдуму сегодня был внесен проект федерального бюджета на ближайшие три года. Документ ориентирован на реализацию национальных проектов, финансирование социальных обязательств. Также учли новые выплаты и льготы мобилизованным гражданам и их семьям. В основе проекта главного финансового документа страны лежит прогноз социально-экономического развития, ориентированный на достижение национальных целей, обозначенных президентом, к 2030 году.

Огромное влияние на предстоящую трехлетку оказывают антироссийские санкции. Бюджет в этот раз заверстан с дефицитом, но с постепенным его сокращением: в 2023 году он не превысит 3 трлн рублей (это около 2% ВВП), в 2024 - 1,4% ВВП и 0,7% в 2025 году. По оценке Министерства экономического развития, нижняя точка спада в российской экономике придется на IV квартал этого года.

И правительство, и президент не раз подчеркивали - все социальные обязательства перед населением государство выполнит. Будет продолжаться реализация нацпроектов - ежегодно на это заложено по три триллиона рублей. Также в проекте бюджета учтут и новые выплаты и льготы мобилизованными гражданами и их семьями.

"Какой бы бюджет ни был, какой бы дефицит ни был предусмотрен, мы должны все четко и ясно понимать - общая задача сделать так, чтобы все взятые на себя социальные обязательства со стороны государства, все то, что закреплено в законах, все то, что установлено указом президента или решением правительства, в полном объеме должно быть профинансировано и выплачено. В том числе, это касается граждан, которые сейчас призываются на военную службу", - заявил Ярослав Нилов, заместитель руководителя фракции ЛДПР.

Проект бюджета уже одобрен кабинетом министров. В течение трех дней он пройдет через профильные комитеты нижней палаты парламента для внесения предложений и замечаний. Затем поступит в Совет Федерации и Счетную палату для подготовки заключения. И только после этого начнется его рассмотрение в трех чтениях.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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