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В Москве наградили победителей конкурса ArtMasters

11:47
  • среда
  • 28 сентября 2022

Призы получили 60 лауреатов в 20 номинациях

В Москве вручили награды победителям конкурса ArtMasters. Это Национальный открытый чемпионат творческих компетенций, передает "ТВ Центр".

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Накануне в Большом театре назвали имена 60 лауреатов в 20 номинациях. В их числе - звукорежиссура, продюсирование, сценарное мастерство, геймдизайн.

Победители получили денежные сертификаты, а также возможность стажировки и работы в проектах креативных индустрий. А после награждения в театре прошел гала-концерт.

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