В Сочи стартовала Всероссийская неделя охраны труда

В форуме принимают участие свыше 3 тысяч специалистов

Всероссийская неделя охраны труда стартовала в Сочи. В программе более ста мероприятий, в том числе совещания с участием представителей профильных министерств и крупных госкорпораций.

Форум объединил свыше трех тысяч специалистов из разных регионов страны. На повестке вопросы, которые касаются каждого предприятия. Среди главных тем - охрана здоровья сотрудников, применение новых технологий и организация работы в условиях современных вызовов.

Также в рамках форума проведут День службы занятости населения.



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