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В Сочи стартовала Всероссийская неделя охраны труда

11:49
  • среда
  • 28 сентября 2022

В форуме принимают участие свыше 3 тысяч специалистов

Всероссийская неделя охраны труда стартовала в Сочи. В программе более ста мероприятий, в том числе совещания с участием представителей профильных министерств и крупных госкорпораций. 

Форум объединил свыше трех тысяч специалистов из разных регионов страны. На повестке вопросы, которые касаются каждого предприятия. Среди главных тем - охрана здоровья сотрудников, применение новых технологий и организация работы в условиях современных вызовов.

Также в рамках форума проведут День службы занятости населения. 
 

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Всероссийская неделя охраны труда
Всероссийская неделя охраны труда
Всероссийская неделя охраны труда
Всероссийская неделя охраны труда
Всероссийская неделя охраны труда
Всероссийская неделя охраны труда
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