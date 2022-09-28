Признание в теракте? В Польше поблагодарили США за повреждение "Северного потока"

Европейские власти признали преднамеренность действий на газопроводе

Инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" являются результатом преднамеренных умышленных действий. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. К аналогичным выводам пришли и другие представители стран Евросоюза. На этом фоне провокационное заявление сделал бывший глава МИД Польши, буквально указав на виновника аварии.

Вокруг Борнхольма – запрещенная для судоходства пятимильная зона. Полеты ниже тысячи метров в этом районе также запрещены. Предварительные отчеты спецслужб подтвердили подозрения властей Дании.

"Это преднамеренные действия, а не авария. Взрывы наблюдались сразу на нескольких газопроводах", - заявила Метте Фредериксен, премьер-министр Дании.

Глубина Балтийского моря в районе датского Борнхольма между Польшей и Швецией не превышает 50 метров. Десятки польских судов обычно рыбачат около острова, и их вполне могли использовать диверсанты, считают эксперты. По странному стечению обстоятельств, в день взрывов в Польше проходила церемония запуска газопровода Baltic Pipe для поставок газа из Норвегии. Совпадение? Усомниться в этом заставляет в том числе и бывший министр иностранный дел Польши. В соцсетях Радек Сикорский поблагодарил США за аварию. Ответ нашего МИД не заставил себя долго ждать.

"Это официальное заявление о теракте?" – спросила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила акт саботажа с премьером Дании и пригрозила к ответным действиям. Правда, кого - так никто и не понял.

"Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам", - заявила она.

Все прекрасно помнят заявление президента США Джо Байдена, который еще в феврале пообещал "положить конец "Северному потоку". А уже в августе американцы хвастались новыми подводными беспилотниками. И вот уже в Белом доме заявляют, что готовы помочь европейским союзникам с поставками газа.

"Я не думаю, что атака на газопровод в чьих-либо интересах. Впрочем, утечки не окажут какого-то влияния на Европу - мы работаем изо дня в день над решением вопросов энергетической безопасности для Европы и для всего мира", - заявил Энтони Блинкен, госсекретарь США.

Но вряд ли европейцы уже забыли, что меньше года назад именно США развернули свои танкеры в Азию, когда там стали предлагать за газ больше денег. И только в Киеве остались верны убеждениям, что это Россия, как всегда, сама себя обстреляла. И не упустили возможности попросить немецких танков.

"Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность - танки для Украины. Особенно немецкие", - заявил Михаил Подоляк, советник главы ОПУ.

Германия, пожалуй, сейчас в самом сложном положении. В стране и энергетический, и экономический кризис. А теперь, видимо, придется платить и за тот самый вылетевший в поврежденную трубу российский газ. Ведь принцип "бери или плати" прописан в долгосрочных контрактах до 2030 года. Когда смогут восстановить работоспособность газопровода, сейчас не скажет никто. А с учетом введенных антироссийских санкций этот вопрос вообще становится риторическим. Стоимость газа, между тем, утром составила две тысячи долларов за тысячу кубометров.

Елена Макарова, Анна Александрова, "ТВ Центр"

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