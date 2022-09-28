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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Лизы Толстокорой

10:42
  • среда
  • 28 сентября 2022

У девочки острый лимфобластный лейкоз

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средств на лечение 12-летней Лизы Толстокорой.

У Лизы острый лимфобластный лейкоз. Она уже перенесла несколько курсов химиотерапии, но болезнь вернулась. Теперь нужна срочная пересадка костного мозга, а сразу после операции - дорогостоящая иммунная терапия. У семьи таких денег нет.

Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

 

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