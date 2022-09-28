ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мобилизованные москвичи смогут жениться в день обращения в ЗАГС

10:55
  • среда
  • 28 сентября 2022

Для этого нужна повестка

Мобилизованные граждане смогут заключить брак в день подачи заявления.

При наличии повестки или извещения из военкомата в условиях частичной мобилизации регистрация брака будет проходить в ускоренном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"Согласно статье 11 Семейного кодекса России, при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления", - говорится в сообщении.

Повестку будет необходимо предоставить в ЗАГС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.