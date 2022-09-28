Мобилизованные москвичи смогут жениться в день обращения в ЗАГС

Для этого нужна повестка

Мобилизованные граждане смогут заключить брак в день подачи заявления.

При наличии повестки или извещения из военкомата в условиях частичной мобилизации регистрация брака будет проходить в ускоренном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"Согласно статье 11 Семейного кодекса России, при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления", - говорится в сообщении.

Повестку будет необходимо предоставить в ЗАГС.

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