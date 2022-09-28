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ЦБ не готов смягчать ограничения по снятию евро и долларов

10:51
  • среда
  • 28 сентября 2022

Меры действуют до 9 марта 2023 года

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что пока странами Запада запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию страны, изменение лимитов по снятию невозможно.

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"Это было в очередной раз подтверждено решением о продлении этого лимита после 9 сентября и это та реальность, с которой мы имеем дело. Снятие средств в рублях с этих счетов по текущему курсу банки всегда обеспечат, купить наличную валюту по рыночному, обменному курсу тоже возможно, но снятие, к сожалению, сделать в условиях введенных ограничений на ввоз наличных технически невозможно", - добавил он (цитата по ТАСС).

ЦБ ограничил оборот наличной валюты в стране в начале марта. При этом с 18 апреля банки получили возможность продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.

Ограничения действуют до 9 марта 2023 года.

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