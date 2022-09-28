ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде рассказали, смогут ли вернуться покинувшие Россию граждане

11:32
  • среда
  • 28 сентября 2022

Упущенную выгоду никто не вернет, уверен сенатор

Россияне, покинувшие страну во время частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться без правовых последствий в любой момент.
Шойгу лично проверил, как идет подготовка мобилизованных в ЗВО

Об этом в своем telegram-канале сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"С точки зрения нашей конституции любой может свободно покинуть российскую территорию, если у него/ее нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений", - написал он.

Сенатор отметил, что моральной ответственности за побег все равно не удастся избежать, будет ли отъезд удачным в нынешних условиях, неизвестно.

"Упущенную ими самими выгоду и потери от скороспелого побега за границу им вряд ли кто покроет, а принесет ли большинству беглецов удачу оставление Отечества в опасности - большой вопрос", - заключил Климов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. На фоне этих сообщений многие россияне начали выезжать в соседние страны, преимущественно в Грузию и Казахстан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пассажиры спускаются по трапу самолета
Пассажиры спускаются по трапу самолета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.