В Совфеде рассказали, смогут ли вернуться покинувшие Россию граждане

Упущенную выгоду никто не вернет, уверен сенатор

Россияне, покинувшие страну во время частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться без правовых последствий в любой момент.

Об этом в своем telegram-канале сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"С точки зрения нашей конституции любой может свободно покинуть российскую территорию, если у него/ее нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений", - написал он.

Сенатор отметил, что моральной ответственности за побег все равно не удастся избежать, будет ли отъезд удачным в нынешних условиях, неизвестно.

"Упущенную ими самими выгоду и потери от скороспелого побега за границу им вряд ли кто покроет, а принесет ли большинству беглецов удачу оставление Отечества в опасности - большой вопрос", - заключил Климов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. На фоне этих сообщений многие россияне начали выезжать в соседние страны, преимущественно в Грузию и Казахстан.

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