В России с коронавирусом госпитализировали 3300 человек

Скончались 111 пациентов

За сутки в России госпитализированы 3300 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 28 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 40017 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 61515 человек, скончались 111 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 4041 заболевшего коронавирусом, из них госпитализирован только 201. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 1771 человек, в Московской области – 1052.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 20909731 случай заболевания, зарегистрировано 387054 летальных исхода.

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