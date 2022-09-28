В Московском зоопарке выманивают манулов к людям с помощью коробок

Публике показался знаменитый социофоб Тимофей

В Московском зоопарке разработали хитрый план, чтобы выманить манула к посетителям. Для этого использовали обычные картонные коробки. К которым, как известно, неравнодушны все котики вне зависимости от размера.

Манулы любят одиночество и избегают посторонних взглядов. Поэтому из своих укрытий они выходят нечасто. Но знаменитый социофоб Тимофей не устоял перед соблазном.

В следующий раз ему уже предложили несколько коробок, а в одну из них спрятали еду.

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