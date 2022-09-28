Россия готова вместе с ЕС провести расследование аварий на "Северных потоках"

Но запрос пока не поступил

Россия готова рассмотреть обращения от стран Евросоюза о совместном расследовании аварии на "Северных потоках".

Однако Москва пока не получила ни одного запроса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю", - сказал дипломат (цитата по РИА Новости).

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддержит расследование инцидентов на газопроводах.

26 сентября в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" (после постройки был заполнен техническим газом – прим. ред.) зафиксировали резкое падение давления. Оператор газопроводов Nord Stream заявил, что разрушения "носят беспрецедентный характер", сроки восстановления пока оценить невозможно.

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