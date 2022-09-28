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Россия готова вместе с ЕС провести расследование аварий на "Северных потоках"

12:07
  • среда
  • 28 сентября 2022

Но запрос пока не поступил

Россия готова рассмотреть обращения от стран Евросоюза о совместном расследовании аварии на "Северных потоках".
Боррель назвал преднамеренными инциденты на "Северных потоках"

Однако Москва пока не получила ни одного запроса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю", - сказал дипломат (цитата по РИА Новости).

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддержит расследование инцидентов на газопроводах.

26 сентября в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" (после постройки был заполнен техническим газом – прим. ред.) зафиксировали резкое падение давления. Оператор газопроводов Nord Stream заявил, что разрушения "носят беспрецедентный характер", сроки восстановления пока оценить невозможно.

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