Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Дениса Максименко

У мальчика острый лимфобластный лейкоз

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 14-летнего Дениса Максименко из Иркутской области.

За прошедшие сутки удалось собрать более трёх с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше миллиона. У мальчика острый лимфобластный лейкоз. И нужна пересадка костного мозга, но перед этим требуется специальная терапия. Стоимость препаратов превышает пять миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Мы продолжаем помогать Денису все вместе. Помочь просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.​

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дениса Максименко, программа 1490

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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