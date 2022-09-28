Apple констатировала низкий спрос на iPhone 14

Объемы производства наращивать не будут

Компания Apple решила не наращивать объемы производства смартфонов линейки iPhone 14 из-за невысокого спроса, пишет Bloomberg.

По данным агентства, до конца года компания намерена выпустить 90 млн устройств. Это примерно соответствует уровню предыдущего года.

Уточняется, что на китайском рынке объем покупок iPhone 14 по итогам первых трех дней после его выхода в продажу оказался на 11% ниже, чем у iPhone 13.

В США iPhone 14 и iPhone 14 Plus продаются за 799 и 899 долларов соответственно.

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