КНДР запустила баллистическую ракету

Обломки могут оказаться в Японском море

Северная Корея совершила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Об этом сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап".

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним.

9 сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея может провести ядерные испытания с 16 октября по 7 ноября.

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