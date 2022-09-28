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КНДР запустила баллистическую ракету

12:34
  • среда
  • 28 сентября 2022

Обломки могут оказаться в Японском море

Северная Корея совершила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Об этом сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап".

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним.

9 сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея может провести ядерные испытания с 16 октября по 7 ноября.

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