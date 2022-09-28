КНДР запустила баллистическую ракету

Обломки могут оказаться в Японском море
Северная Корея совершила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Об этом сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап".
Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним.
9 сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея может провести ядерные испытания с 16 октября по 7 ноября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"