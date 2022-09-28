В Госдуме анонсировали внеплановое заседание

Оно связано с итогами референдумов

Депутаты Госдумы проведут внеплановое заседание нижней палаты 3 октября.

Изменения в работе парламенты связаны с из-за принятия решений по референдумам в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

"Речь идёт о переносе региональной недели с 3 октября на 10-е. Соответственно 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание <…> Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что 3 октября заседание начнется в 14:00 по московскому времени.

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