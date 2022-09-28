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Производство автомобилей в России упало на 60%

12:46
  • среда
  • 28 сентября 2022

Минпромторг привел статистику за восемь месяцев 2022 года

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов сообщил о снижении производства автомобилей в России по итогам января - августа 2022 года.

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"Порядка 420 тыс. автомобилей, что также на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С точки зрения снижения производства в меньшей степени мы видим снижение по автобусам, по грузовикам - порядка 12-14%. Самое большое снижение по легковым автомобилям - более 60%", - цитирует замминистра ТАСС.

Как добавил Каримов, количество произведенных в стране авто соответствует порядка 80% от всего объема внутреннего рынка.

"У нас это соотношение, которое было в прошлом году, на сегодняшний день сохранилось", - заключил замглавы ведомства.

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