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Глава ЛНР обратился к Путину

12:54
  • среда
  • 28 сентября 2022

Обращение поступило и из Херсонской области

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о принятии ЛНР в состав России, передает ТАСС.

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Как отметил Пасечник, на протяжении восьми лет жители ЛНР подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны Киева. При этом в ЛНР осознают историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом России.

По словам главы ЛНР, ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева в Донбассе. Жители ЛНР искренне благодарны Путину за признание независимости республики в феврале этого года, заключил Пасечник.

Кроме того, в среду к Путину с просьбой принять регион в состав России обратился глава Херсонской области Владимир Сальдо.

ВИДЕО: Исторический выбор сделан: ЛДНР, Запорожье и Херсон хотят в Россию

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Глава ЛНР Леонид Пасечник
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